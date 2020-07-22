Минздрав готовится выпустить вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f075397e-cc10-11ea-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минздрав готовится к выпуску вакцины от COVID-19 при соблюдении определённых условий.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, российская вакцина уже подтвердила свою безопасность и эффективность. По его словам, ведомство уже готово к завершению клинических исследований вакцины.

Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что одним из основных условий будет параллельный сбор информации об эффективности вакцины, безопасности и ряде других важных параметров. По словам министра, разработка института Гамалеи может получить регистрационное удостоверение уже в первой декаде августа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса может быть получена уже осенью. По его словам, четыре вакцины от COVID-19 уже доказали свою безопасность, по двум из них испытания находятся на финальной стадии.