Минздрав готовит норму отсрочки рецептов на лекарства Минздрав введет норму использования рецептов на лекарства сроком в 30 дней

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Минздрав РФ внесет в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в течение срока льготники смогут пользоваться обслуживанием в аптеках, передает пресс-служба Кремля.

В приказ, мы уже с [руководителем исполкома Народного фронта Кузнецовым] Михаилом Михайловичем проговаривали, внесем норму [по использованию просроченного рецепта] до 30 дней. Обязательно этот вопрос отработаем и сделаем, — сказал Мурашко.

По его словам, ранее действовавшая норма в десять дней теперь будет недействительна. По вопросу отказа льготникам в постановке рецептов на срочное обслуживание со стороны аптечных работников, министр указал, что «рецепты на отсрочку ставятся, здесь видимо есть правонарушение, мы дадим поручение надзорному ведомству, чтобы они посмотрели».

Ранее Минздрав России опубликовал приказ главы ведомства Михаила Мурашко об обновлении комплектации автомобильных аптечек. В соответствии с новым перечнем, водителям придется купить многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 сантиметров. В аптечке должны быть загубник для сердечно-легочной реанимации, маркер черного или синего цвета, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. Теперь придется приобретать две пары ножниц — одну для перевязочного материала, а также одну пару хирургических ножниц общего назначения. Приказ вступит в силу 1 сентября.