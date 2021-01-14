Минздрав допустил, что сделавшим прививку от COVID-19 смягчат ограничения

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Американская вакцина от коронавируса Pfizer может появиться на российском рынке, если её производитель зарегистрирует препарат в установленном порядке. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Если фирма пожелает, пожалуйста, пусть регистрирует вакцину в установленном порядке, — цитирует его URA.RU. Парламентарий отметил, что в этом случаев россиянам никто не запретит вакцинироваться этим препаратом. В качестве примера...