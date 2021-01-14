Минздрав допустил, что сделавшим прививку от COVID-19 смягчат ограничения

Министерство здравоохранения допускает, что имеющие сертификат о вакцинации против коронавируса россияне в дальнейшем смогут рассчитывать на некоторые послабления, заявил замглавы ведомства Евгений Камкин.
По его словам, соответствующий документ можно получить в личном кабинете на портале госуслуг.
Поэтому, в принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий <...> не исключаем, — сказал он во время Гайдаровского форума.
Как писал NEWS.ru, ранее губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что вакцинация от COVID-19 даст право жителям Сахалина не носить медицинские маски в общественных местах.
Президент РФ Владимир Путин 4 января поручил российскому правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Также правительство изучит вопрос о международном признании этих документов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств.