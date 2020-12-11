Минздрав дал прогноз по окончанию пандемии

https://static.news.ru/photo/a39b0eb0-3bca-11eb-8171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже в середине 2021 года COVID-19 может отступить. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить, — передаёт слова Гриднева RNS.

За прошедшие сутки на 11 декабря в России выявили 28 585 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом с начала пандемии общее число случаев достигло 2 597 711. Всего вылечились 2 059 840 человек, скончались 45 893 пациентов с коронавирусом.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала тяжёлой эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса. По словам главного санитарного врача России, исправить её сможет только массовая вакцинация населения, сообщал NEWS.ru.