Минздрав расширил список эффективных от коронавируса лекарств

https://static.news.ru/photo/3b95927a-7a43-11ea-962d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ выпустил новую версию рекомендаций по защите от коронавирусной инфекции. Они собраны на основе клинических данных из медицинских организаций всех регионов России.

В новой версии представлены схемы медикаментозной профилактики коронавируса. В частности, рекомендации содержат сведения по всем зарегистрированным в России наборам реагентов для выявления SARS-CoV-2, а также препаратам, которые опасны при терапии COVID-19.

В списке препаратов, проявивших эффективность в отношении СOVID-19, теперь девять наименований. В перечень вошли гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, сочетание лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Число летальных исходов достигло 76.