Минздрав РФ: число пациентов в реанимации увеличивается

https://static.news.ru/photo/23f4a360-27f2-11eb-bad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пациентов, находящихся в реанимациях российских больниц, увеличивается, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, число госпитализаций продолжает расти. В среднем по стране заняты 84% коек, пишет РИА Новости.

Значительно возросло количество пациентов, находящихся в том числе в реанимациях. И занятость на сегодняшний день — 5,3 тысячи коек, — отметил министр.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из московских больниц по выздоровлении от коронавируса за минувшие сутки выписаны 4244 пациента. В общей сложности с начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 около 372 тысяч жителей мегаполиса.