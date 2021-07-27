Минздрав заявил о вакцинации всех чеченцев после требования Кадырова

Чеченский министр здравоохранения Эльхан Сулейманов сообщил, что республика стала первым регионом России, где всё взрослое население прошло вакцинацию от коронавируса, передаёт ТАСС. За день до этого привить всех жителей призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чечня первой из регионов РФ достигла стопроцентной вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики (910 тысяч человек), — сказал он.

Чиновник поздравил всех жителей с этим и выразил надежду, что высокий уровень иммунизации послужит укреплению и сохранению жизни населения. При этом эффект от появления коллективного иммунитета проявится ближе к осени, отметил он.

Достижение стопроцентной вакцинации от коронавируса взрослого населения скажется на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа — началу сентября, — сказал министр.

Он также заявил о необходимости соблюдать эпидемиологический статус на достигнутом уровне.

26 июля ходе расширенного совещания с членами правительства и главами районов Кадыров заявил, что вакцинацию должны пройти все жители Чечни. Он призвал не ограничиваться 60% привитых. На тот момент было известно, что в 11 из 17 регионов республики вакцину получили 60% жителей.

27 июля местный Роспотребнадзор потребовал привить от коронавируса не менее 90% работников ряда сфер до 25 августа.