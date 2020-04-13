Минздрав: более 240 человек с коронавирусом в РФ подключены к аппаратам ИВЛ

https://static.news.ru/photo/8bd1ac50-7d96-11ea-9a8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На сегодняшний день в России более 240 пациентов с диагностированным коронавирусом подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, в их числе одна беременная женщина и один ребёнок. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, 300 пациентов с COVID-19 в России состоят на дистанционном учёте медиков. Три россиянина, как отметил министр, в данный момент находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, отметил Мурашко, сейчас всё больше пациентов с коронавирусом снимают с аппаратов ИВЛ.

Это происходит благодаря улучшению состояния пациентов, — приводит слова министра здравоохранения ТАСС.

Мурашко заявил, что на сегодняшний день в стране действуют четыре реанимационных консультативных центра. Все они — федеральные.

В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 заражённых в Москве. От заболевания по всей России излечились 1470 человек, умерли 148.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия ещё не достигла пика эпидемии COVID-19. Он не пройден даже в столице, где больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.