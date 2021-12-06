Минздрав: 85% переболевших COVID-19 нуждаются в дополнительном лечении

После перенесённой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью для дополнительного лечения. Об этом сообщил в министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме в рамках «Российской недели здравоохранения». По мнению главы ведомства, эти данные говорят о важности проведения глубокой диспансеризации пациентов после COVID-19, передаёт ТАСС.

Вдумайтесь, после перенесённой новой коронавирусной инфекции, 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения, — сказал он.

В связи с этим Мурашко подчеркнул важность государственной программы по углубленной диспансеризации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Ранее министр предупредил, что коронавирус негативно влияет на общее состояние здоровья человека. По его словам, у некоторых пациентов после перенесённого заболевания наблюдаются тяжёлые поражения сердца и лёгких. Также после COVID-19 могут возникнуть проблемы с эндокринной системой и с кожей.

Мурашко рекомендовал пройти углублённую диспансеризацию всем, кто переболел коронавирусом. Он отметил, что серьёзные патологии у переболевших можно выявить только при проведении углублённого обследования.