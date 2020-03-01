Российские правозащитники направили в Минюст замечания к проекту нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Среди их предложений значится отмена наказания за оказание секс-услуг.
Правозащитники считают, что поскольку фамилии проституток попадают в особую базу МВД, это рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин и повышает уровень коррупции,
Существование этой статьи в КоАП провоцирует коррупционные действия. <...>. Всего одно дело из 20 реально доходит до суда — в остальных случаях женщины либо добровольно дают взятки сотрудникам правоохранительных органов, либо те сами их вымогают, — уверена глава движения «Серебряная роза» Ирина Маслова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рекламу интимных услуг заметили на официальном сайте уфимской мэрии. В материале о новой скульптуре возле торгового центра жителям предложили заказать проститутку в Сочи. Отрывок о пользе сексуального удовлетворения для мужчин, содержащий ссылку, находился в тексте.
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