https://static.news.ru/photo/5ac15bc8-5c2c-11ea-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: rolf kremming/imago-images.de/Global Look Press

Российские правозащитники направили в Минюст замечания к проекту нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Среди их предложений значится отмена наказания за оказание секс-услуг.

Правозащитники считают, что поскольку фамилии проституток попадают в особую базу МВД, это рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин и повышает уровень коррупции, сообщает газета «Коммерсант».

Существование этой статьи в КоАП провоцирует коррупционные действия. <...>. Всего одно дело из 20 реально доходит до суда — в остальных случаях женщины либо добровольно дают взятки сотрудникам правоохранительных органов, либо те сами их вымогают, — уверена глава движения «Серебряная роза» Ирина Маслова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рекламу интимных услуг заметили на официальном сайте уфимской мэрии. В материале о новой скульптуре возле торгового центра жителям предложили заказать проститутку в Сочи. Отрывок о пользе сексуального удовлетворения для мужчин, содержащий ссылку, находился в тексте.