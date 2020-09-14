Минюст внёс представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева

https://static.news.ru/photo/40f2cfca-f73a-11ea-bb6d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова. Также ведомством было внесено представление о возбуждении производства по Александру Добровинскому — юристу, который в деле об аварии на Смоленской площади работал на пострадавшую сторону. Об этом 15 сентября сообщили представители Минюста.

Отмечается, что соответствующие представления были внесены ГУ ведомства по Москве и управлением по Республике Северная Осетия — Алания. Документы предназначаются для адвокатских палат указанных регионов страны.

Представления, как подчеркнули в Минюсте, связаны с публичными высказываниями юристов, которые были ими допущены в рамках уголовного дела Ефремова. В ведомстве считают, что поведение Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Представления будут рассмотрены по правилам и в порядке, предусмотренным законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвокатов, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Поведение Пашаева рассматривала квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии. Её выводы подтвердила Федеральная палата адвокатов. Вице-президент ФПА Геннадий Шаров уточнил, что комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а «этичность его поведения и соблюдение правил профессии».

Он также добавил, что пока рано говорить о том, что именно было признано нарушением. В качестве наказания юристу может быть вынесено замечание, предупреждение или его статус адвоката прекращён на срок от одного года до пяти лет. После этого он может быть допущен к экзамену на восстановление статуса. Рассмотрение дела начнётся 18 сентября, передавал NEWS.ru.