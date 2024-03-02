Минюст внес ЛГБТ-движение в перечень экстремистских организаций

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Международное движение ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) внесено в перечень экстремистских организаций, сообщается на сайте Министерства юстиции России. Основанием для включения в реестр стало решение Верховного суда от 30 ноября 2023 года, отметили в ведомстве.

Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения (решение Верховного суда Российской Федерации от 30.11.2023) (дата размещения сведений: 01.03.2024), — говорится в сообщении.

17 ноября Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. В ведомстве пояснили, что были обнаружены различные признаки проявления экстремизма в деятельности движения ЛГБТ.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Штрафы за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых составляют 50–100 тыс. рублей, среди несовершеннолетних — 100–200 тыс. рублей. Для бизнеса предусмотрены штрафы от 800 тыс. до 5 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток в зависимости от состава преступления.