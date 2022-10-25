Минюст внес «Декабристов» в перечень нежелательных НПО Минюст России внес немецкую Dekabristen e.V. в перечень нежелательных НПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России внес в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО) немецкую Dekabristen e.V. («Декабристы»), говорится на сайте ведомства. На сайте НПО указано, что ее сотрудники занимаются развитием гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе. Организация также оказывает поддержку журналистам, активистам и соцпроектам. «Декабристы» придерживаются проукраинской позиции.

25 октября 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия), — сказано в сообщении.

Ранее Минюст включил в список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева и еще шестерых человек. В реестр СМИ-иноагентов включили журналиста и писателя Михаила Зыгаря (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). По данным ведомства, они занимались политической деятельностью и получали доходы с Украины.

До этого Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Иновещание» (внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Его учредил политолог Валерий Соловей (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). В документе также сказано, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьем требований закона для иностранных агентов, «направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».