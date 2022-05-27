Минюст включил «Апрельские тезисы» в реестр СМИ-иноагентов

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Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Апрельские тезисы». Это следует из информации на сайте ведомства. Таким образом организация стала 160-м лицом в списке.

В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 мая 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Апрельские тезисы», — говорится на сайте Минюста.

Отмечается, что эта организация была учреждена физическим лицом, ранее включeнным в реестр. Согласно требованиям законодательства, указанное юридическое лицо на этом оcновании также подлежит включению в реестр, а создаваемые им cообщения и материалы, распространяемые на территории Росcийской Федерации, подлежат обязательной маркировке.

Ранее Минюст включил в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович (внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагента).