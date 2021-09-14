Минюст увидел в логотипе «Руси сидящей» надругательство над гербом России

Министерство юстиции увидело в логотипе «Руси сидящей» (проект Фонда помощи осуждённым и их семьям, который внесён в реестр иноагентов) надругательство над гербом Российской Федерации. Ведомство вынесло проекту предупреждение и потребовало отказаться от логотипа. Об этом сообщает «Коммерсант».

Фонд обратился в Гагаринский суд Москвы, чтобы отстоять право использовать изображение двуглавого орла с кандалами и дубинкой в лапах, который одет и в тюремную робу, и в форму надзирателя.

Геральдический совет при президенте России не ответил на запрос правозащитников и не разъяснил признаки надругательства. Доктор филологических наук, научный руководитель программ бакалавриата РАНХиГС, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин заключил, что логотип «Руси сидящей» — не государственный герб. Элементы герба в логотипе не являются государственной символикой.

Первоначально этот вариант орла создал художник-карикатурист Алексей Меринов в апреле 1998 года для иллюстрации к статье «Андрей Климентьев — будущий президент России» в «Московском Комсомольце». «Руси сидящей» он предложил эмблему в 2015 году.

Это образное решение, которое показывает и заключённых, и структуру, их охраняющую,— рассказал Меринов.

Художник уточнил, что рисовал орла «с нуля», чтобы вызвать ассоциацию с властью вообще. Меринов также добавил, что раньше к изображению не было претензий.

Ранее жительницу Ростова арестовали за логотип «Умного голосования» в Instagram. Силовики задержали журналистку 1 сентября у детского сада, куда она отводила ребёнка. На неё составили протокол по статье о пропаганде экстремистской деятельности.