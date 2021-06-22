Минюст США подтвердил блокировку более 30 иранских сайтов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:18, 23 июня 2021
Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press
Министерство юстиции США во вторник, 22 июня, заблокировало 33 сайта Ирана. Причиной стало нарушение американских санкций.
Эти ресурсы использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения. Также были заблокированы три сайта, находящиеся под контролем проиранской группировки «Катаиб Хезболла». По данным американского ведомства, блокировка произошла по решению суда.
Сегодня в соответствии с судебными постановлениями США изъяли домены 33 сайтов, используемых IRTVU, и трёх сайтов, управлявшихся «Катаиб Хезболла» в нарушение санкций США, — сообщается в пресс-релизе ведомства.