Минюст США подтвердил блокировку более 30 иранских сайтов

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Работник имеет право получить отпуск сроком на год без сохранения содержания по уважительной причине. Это ему гарантирует статья 128 Трудового кодекса РФ. При этом конкретные критерии «уважительной причины» в законе не определены, определять их будет непосредственно работодатель. Также в статье указаны категории работников, которым работодатель не имеет права отказать. Также в ТК указаны сроки предоставления таких отпусков. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам Ивановой-Швец, продолжительность отпуска без сохранение содержания для отдельных категорий работников может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного...