https://static.news.ru/photo/5d359b3e-5903-11ea-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Минюст перепишет проект нового Кодекса об административных правонарушениях из-за многочисленных нареканий. Особенно это касается штрафов для водителей, которые не отвечают запросам общества.

Санкции за нарушение ПДД вырастут в несколько раз. Но суммы, обозначенные в проекте, не учитывают платёжеспособность населения, пишет «Коммерсант».

Документ раскритиковал даже премьер Мишустин. Однако, замгалвы Минюста Денис Новак сообщил, что нормы по ужесточению штрафов предлагались самими сотрудниками ГИБДД.И разработаны они были для снижения смертности на дорогах.

Но для улучшения безопасности движения нужен комплексный подход, который не основывается на одних штрафах, а предусматривает развитие инфраструктуры. К тому же, требуется навести порядок с дорожными знаками. Что касается штрафов, в новом Кодексе должны быть чётко разграничены полномочия между федеральными и региональными властями по установлению штрафов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерству внутренних дел следует усилить контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.