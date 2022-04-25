Минюст сможет попросить Роскомнадзор ограничить доступ к сайту иноагента

Минюст сможет попросить Роскомнадзор ограничить доступ к сайту иностранного агента, следует из внесённого в Госдуму законопроекта, обобщающего положения законодательства об иноагентах. Как пишет ТАСС, запрос «об ограничении доступа к информационному ресурсу иностранного агента» возможен в случае нарушения им российского законодательства.

Порядок взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами и порядок ограничения и возобновления доступа к соответствующему информационному ресурсу устанавливаются правительством РФ, — отмечается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который обобщает законодательные нормы для иностранных агентов. В документе поясняются понятия «иностранный агент» и «политический деятель», а также «иностранное влияние» и «иностранный источник», кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырёх и перечисляются критерии иноагента.

25 апреля в Госдуме также рассказали, что законопроект позволит иноагентам избавиться от обязательной маркировки текстов, не связанных с их основной деятельностью. При этом необходимость маркировки сохраняется при распространении материалов иноагента в СМИ и интернете, а также при обращении в госорганы и образовательные учреждения.