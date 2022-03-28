Минюст России включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции России внесло немецкую телерадиовещательную компанию Deutsche Welle в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Это решение приняли на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов государственной власти.

Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle* (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn), — говорится в сообщении.

В перечне Минюста Deutsche Welle стал 119-м СМИ, который выполняет функцию иностранного агента.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайты Русской службы Би-би-си, Deutsche Welle, а также «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) и «Медузы» (признано в России СМИ-иноагентом) за недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине.

В феврале в ответ на блокировку RT DE в Германии российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle, согласно которым Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Евросоюз назвал решение российских властей неприемлемым.

Московское бюро германского телеканала Deutsche Welle закрылось в начале февраля. Тем не менее, телеканал намерен оспорить запрет на вещание.