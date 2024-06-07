Минюст РФ предупредил об опасных «гей-националистах»: кто это такие?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Движение ЛГБТ (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в России было запрещено, поскольку является питательной средой для экстремизма и гей-национализма, полагает замглавы Минюста. Что это такое, есть ли примеры гей-экстремизма в других странах?

Почему в России запретили ЛГБТ

Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистской организацией в ноябре 2023 года по иску Минюста. В постановлении суда отмечается, что ЛГБТ-движение возникло в США в 1960-е годы как «часть политики ограничения рождаемости», а в Советском Союзе начало действовать с 1984 года. Ранее, в 2022 году, в РФ ввели административную ответственность за пропаганду ЛГБТ среди лиц всех возрастов, не только несовершеннолетних.

7 июня на сессии ПМЭФ «Сeмейные ценности» замминистра юстиции РФ Олег Свиpиденко объяснил запрет: сторонники ЛГБТ легко становятся экстремистами.

«И не случайно такая вся активность Запада, Америки… ЛГБТ-сообщество, эти персонажи легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национaлизма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гeндерной войне. Таким образом, aнализ всех имеющихся материалов пoзволил Минюсту России прийти к выводу о том, что оcновой, объединяющей международнoе ЛГБТ-сообщество, является идeология, разрушающая мoральные устои российского oбщества», — объявил Свириденко.

По его словам, под эгидой международной ЛГБТ-сети в России работало 40 основных подразделений, которым принадлежало 80 интернет-ресурсов с миллионами подписчиков.

В беседе с Daily Storm замглавы Минюста объяснил, что это предварительный подсчет, а на самом деле подразделений было больше. Западные фонды, НКО, гранты из США, Нидерландов и Швеции приносили им более 500 млн рублей, по оценке Минюста РФ.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кто такие «гей-националисты» и «гендерные экстремисты»

В своем выступлении Свириденко не объяснил, что он называет «гендерным экстремизмом», «гей-национализмом» и «гендерной войной». Короткое разъяснение удалось получить Daily Storm.

«Эти люди настроены на активную защиту чего-то своего. Они считают себя „сверхчеловеками“, у них сверхидеи», — объяснил Свириденко.

В Минюсте убеждены, что ЛГБТ-движение активно действовало в России и формировало ячейки гей-националистов.

Гей-национализм как явление действительно существует. Как явление оно возникло сравнительно рано: The New York Times отмечает, что в 1969 году гей-активист Дон Джексон выдвигал проект создания «нации геев и лесбиянок» в Калифорнии. В 2004 году австралийские гей-активисты захватили небольшой атолл Като, территорию которого вместе с морскими границами объявили «Гейским и лесбийским королевством островов Кораллового моря», первым императором которого провозгласили Дейла Андерсона. Австралийские СМИ отмечают, что «гейское королевство» распалось уже в следующем году на фоне внутренних разногласий. Другие гей-активисты предложили создание Израиля как модель для появления «ЛГБТ-государства».

В 1990-е годы исследователи гендерной теории сформулировали определение гей-национализма (или квир-национализма): сторонники гей-национализма считают, что ЛГБТ — это не группа людей с определенными сексуальными предпочтениями, а особая нация, имеющая собственную идентичность, культуру и историю.

Что происходит с ЛГБТ-экстремизмом за рубежом, примеры

Первый маленький гей-парад в Киеве прошел в 2003 году. После повторить его не удавалось долгие годы: сначала этого не допускали представители христианских церквей, а с 2014 года мешали украинские гетеросексуальные националисты. Только в июне 2015 года ЛГБТ-движение смогло провести свой «гей-прайд»: как отмечала «Украинская правда», полиции и неонацистов было во много раз больше, чем участников парада, один полицейский получил ранение, защищая участников мероприятия.

Это повторялось из года в год: огромное количество полицейских и нацгвардейцев охраняли толпу представителей ЛГБТ, которая росла от года к году. При этом атаки националистов становились все менее агрессивными: от избиений и угроз убийством они к 2019 году дошли до забрасывания гей-парада презервативами с мочой.

Telegram-канал «Легитимный» отмечает, что в 2024 году гей-парады по плану властей Украины будут проходить сразу во многих городах.

«Всех „нациков“ предупредили, что за попытку разгона парада паковать будут жестко. В Киеве уже дали добро на проведение прайда. Тут, скорее всего, будут пытаться обвинить Кличко в поддержке гей-пропаганды, но в реальности в офисе президента Украины также дали одобрение. ОП негласно поддерживает все мероприятия гей-ЛГБТ-направленности. Минобороны также будут продвигать гей-повестку, Банковая еще в прошлом году дала этому зеленый свет», — пишут авторы канала.

Бывший депутат Рады украинский националист Игорь Мосийчук (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что шум вокруг ЛГБТ нужен властям Украины, чтобы отвлечь внимание от бесчисленных внутренних проблем — отключений света, повышения налогов и тарифов, воровства на строительстве оборонительных сооружений в Харьковской области и беззаконных действий военкоматов.

Между тем в Грузии правящая партия, добившись принятия закона о регулировании деятельности иноагентов, поставила себе следующую задачу: «Грузинская мечта» внесла в парламент пакет инициатив о запрете пропаганды смены пола и ЛГБТ. Партия намерена внести соответствующие поправки в конституцию страны.

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