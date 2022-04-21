Минюст России предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях

Министерство юстиции России предложило исключить маркировку иноагентов в соцсетях, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко, передаёт РИА Новости. Маркировку предложили использовать только при профессиональной деятельности либо при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом.

Минюст предлагает исключить маркировку иноагентов в соцсетях, она останется только при профессиональной деятельности, — сказал Свириденко.

Ранее стало известно, что в Государственной думе был подготовлен единый законопроект об иностранных агентах, в который войдут все действующие нормы и новые предложения. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

На данный момент положения об иноагентах закреплены в пяти федеральных законах, а Минюст ведёт одновременно четыре отдельных реестра иноагентов.

С инициативой разработать единый закон об иноагентах выступал также первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Депутат заявил, что тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии ГД.