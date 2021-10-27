Минюст рассказал о планах изменения наказаний для водителей в новом КоАП

В Министерстве юстиции России рассказали о планах изменения наказаний для водителей за нарушения правил дорожного движения в проекте нового КоАП. Штрафы за нарушения повышаться не будут, наказание будет ужесточено за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей, сообщает ТАСС.
В Минюсте
Кроме того, проект нового КоАП предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения (три и более раз в течение года). При этом новая редакция КоАП предполагает снижение штрафной нагрузки для граждан и бизнеса за счет замены штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение. Количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение, увеличено в полтора раза по сравнению с действующим кодексом.
Ранее сообщалось, что наиболее прорывным дополнением к КоАП стало включение в него «сделки со следствием» — возможности заключать соглашение с государственными органами и таким образом смягчить уровень наказания. Такие сделки могут массово применяться при общении с административными структурами. По данным источника, близкого к правительству, новые поправки позволяют скорректировать кодекс уже в нынешнюю законодательную сессию, оперативно снизив нагрузку на бизнес.