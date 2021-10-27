Минюст рассказал о планах изменения наказаний для водителей в новом КоАП

В Министерстве юстиции России рассказали о планах изменения наказаний для водителей за нарушения правил дорожного движения в проекте нового КоАП. Штрафы за нарушения повышаться не будут, наказание будет ужесточено за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей, сообщает ТАСС.

В Минюсте уточнили , что за управление транспортным средством в состоянии опьянения при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет будет повышен размер административного штрафа, который составит 50 тысяч рублей. Срок лишения права управления транспортным средством при этом составит от двух до трёх лет.

Кроме того, проект нового КоАП предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения (три и более раз в течение года). При этом новая редакция КоАП предполагает снижение штрафной нагрузки для граждан и бизнеса за счет замены штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение. Количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение, увеличено в полтора раза по сравнению с действующим кодексом.

Ранее сообщалось, что наиболее прорывным дополнением к КоАП стало включение в него «сделки со следствием» — возможности заключать соглашение с государственными органами и таким образом смягчить уровень наказания. Такие сделки могут массово применяться при общении с административными структурами. По данным источника, близкого к правительству, новые поправки позволяют скорректировать кодекс уже в нынешнюю законодательную сессию, оперативно снизив нагрузку на бизнес.