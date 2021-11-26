Минюст признал СМИ-иноагентом главреда Sota Vision

Российские власти признали главного редактора издания Sota Vision Олега Еланчика СМИ, выполняющим функции иностранного агента. На сайте Минюста это решение объясняется требованиями действующего законодательства.

Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включён Еланчик Олег Александрович, — говорится в сообщении.

Подробного обоснования включения журналиста в список ведомство не привело.

Также 26 ноября Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, юридическое лицо «Нобелевский призыв». Его создали журналисты, уже находящиеся в этом списке.

17 ноября «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции в ГД Сергея Миронова, такой вариант будет более мягким. Сейчас решение о статусе иностранного агента принимает Минюст.

Инициативу поддержали в Союзе журналистов России. По словам главы объединения Владимира Соловьёва, нормы об иноагентах изначально не были проработаны должным образом.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике единоросс Олег Матвейчев заявил, что процесс признания СМИ иностранным агентом не предполагает никакой работы суда. По его словам, для признания СМИ иноагентом есть чёткий критерий — получение иностранного финансирования.