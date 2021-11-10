Минюст признал издание «Как бы инагент» СМИ-иноагентом

Минюст России включил в список СМИ-иноагентов ООО «Как бы инагент» по его просьбе, поскольку его создатели ранее уже были внесены в данный реестр. В ведомстве отметили, что материалы, распространяемые изданием на территории страны, подлежат обязательной маркировке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В соответствии с распоряжением Минюста России от 10 ноября 2021 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данном случае речь идёт «о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

Издание создали ранее внесённые в реестр иноагентов главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, акционистка Дарья Апахончич, а также журналист «Радио Свобода» и «7×7» Сергей Маркелов.

В 2021 году иноагентами среди СМИ были признаны телеканал «Дождь», интернет-издание «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Росбалт», Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские средства массовой информации обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, расследовать случаи избиения журналистов, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство РФ.