Минюст признал иностранным агентом центр помощи жертвам насилия

https://static.news.ru/photo/dc1ade28-49df-11eb-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Ривина/facebook.com

Министерство юстиции включило в список иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается помощью жертвам домашнего насилия, рассказала директор центра Анна Ривина.

Сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ, — написала она в Facebook.

Она отметила, что планировала рассказать все подробности, но сейчас сил и желания не осталось. При этом центр продолжит работу и в 2021 году будет действовать «громче, прозрачнее и наглее».

Информация о включении центра в список иноагентов также опубликована на сайте Минюста.

В середине декабря Минюст начал внеплановую проверку организации. Ривиной тогда объяснили, что причиной стало обращение гражданина, однако позже журналистам в ведомстве рассказали, что центр не подал заявление о включении в реестр иностранных агентов, что и послужило причиной для проверки.

28 декабря Министерство юстиции включило в «иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента», пять российских граждан, в том числе правозащитника и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарёва.

Кроме Пономарёва в списке оказались журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода») и Сергей Маркелов («7×7»), акционистка Дарья Апахончич, а также главный редактор онлайн-издания «Псковская губерния» Денис Камалягин. Критерии отбора людей в реестр не раскрываются, писал NEWS.ru.