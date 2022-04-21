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Общество

Минюст может разрешить физлицам-иноагентам покидать реестр

16:45, 21 апреля 2022
Минюст может разрешить физлицам-иноагентам покидать реестр Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Министерство юстиции России направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями, в частности, о возможности выхода из реестра иностранных агентов, в том числе из-за ошибки, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега Свириденко. По его словам, гражданин может в любой момент оспорить внесение его в этот список.

Мы в докладе президенту предусмотрели выход для всех субъектов, в том числе <…> – упрощённый порядок выхода для физических лиц, вошедших туда впервые, — заявил Свириденко.

Он добавил, что от ошибок никто не застрахован и если человека включили в реестр случайно, то он может в любой момент написать соответствующее заявление. Решение о его исключении принимает министр либо замминистра. По его словам, этот упрощённый порядок допускает возможность и обнуления нахождения в реестре.

Ранее с инициативой разработать единый закон об иноагентах выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Депутат заявил, что тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии ГД. Как отметил Луговой, работа над законодательным регулированием деятельности иностранных агентов будет одной из приоритетных задач комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России. 

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