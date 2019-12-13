https://static.news.ru/photo/706ae572-1dc3-11ea-b3e5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минюст РФ разработал законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», по которому долги граждан за ЖКУ запрещается передавать коллекторам и иным сторонним организациям.
Возврат такой задолженности смогут осуществлять только управляющие организации, ТСЖ либо жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с ТКО, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Минюст оставляет за правительством РФ право установить особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате ЖКУ.
Как писал NEWS.ru, в правительственную комиссию по законопроектной деятельности после рассмотрения на заседании российской трёхсторонней комиссии поступят сразу два законопроекта Министерства экономического развития. Первый запрещает взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Второй предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.