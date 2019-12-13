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Гендиректор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко считает, что если государство не примет мер по увеличению рождаемости, то уже через четыре года убыль населения в России достигнет полумиллиона человек в год.

Не повысив рождаемость, мы не решим демографическую проблему. Убыль будет нарастать с каждым годом, и к 2024 году мы будем иметь естественную убыль на уровне более полумиллиона человек в год,...