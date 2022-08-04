Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Изъять из Уголовного кодекса три «экономические статьи», в том числе статью о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, предложил Минюст. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности.

Законопроектом предлагается признать утратившими силу статьи 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории» и 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах «Уголовного кодекса РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее правительство РФ предложило смягчить ответственность бизнеса за административные правонарушения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин счел, что такие меры позволят предпринимателям быстрее адаптироваться к нынешним реалиям.

В частности, за впервые выявленный в ходе проверки проступок будут не штрафовать, а выносить предупреждение. Кроме того, региональные бизнес-омбудсмены смогут участвовать в качестве защиты при рассмотрении административных дел в отношении предпринимателей. Поправки также предусматривают ответственность за создание препятствий деятельности уполномоченных.