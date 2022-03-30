Минюст подготовил проект новых правил внутреннего распорядка для СИЗО

Минюст России разработал нововведения в отношении правил внутреннего распорядка (ПВР) СИЗО, колоний и исправительных центров. Возможные изменения призваны улучшить оказание медпомощи, бытовые условия содержания заключённых, а также отменить часть устаревших ограничений, пишет ТАСС.

Подготовленные Минюстом поправки в Правила внутреннего распорядка (ПВР) пенитенциарных учреждений размещены в среду на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Теперь заключённые под стражу и осуждённые лица смогут получать медицинскую помощь не только в госучреждениях, но и в частных. А также смогут дистанционно покупать лекарства через администрацию исправительного учреждения в том случае, если у них будут иметься денежные средства и медпоказания.

В СИЗО планируется предоставить возможность заключённым обратиться за медпомощью не только в ходе ежедневных обходов камер, но также и при помощи устанавливаемых в камерах информационных терминалов. Их появление предусматривается и в исправительных колониях. Неотложная или экстренная помощь будет также оказываться без предварительной записи незамедлительно.

В новой редакции ПВР сказано, что в случае появления телесных повреждений, травм или отравлений у находящегося в учреждении лица заключение по результатам медосвидетельствования будет выдаваться в трёх экземплярах. Один — на руки, второй будет подшиваться к личному делу, третий — к персональной меддокументации.

Осуждённым в колониях могут разрешить иметь при себе фотографии, а также до 10 экземпляров книг и журналов. Предлагается дать им возможность получать деньги не только почтовым, как сейчас, но и банковским переводом.

Отдельно прописаны новые правила приёма душа — так, в СИЗО беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей в возрасте до трёх лет, даётся возможность ежедневно принимать душ. Он должен быть в камерах, в которых они размещаются.

Министр юстиции Константин Чуйченко ранее заявил, что в России из 100 тысяч освобождённых из мест заключения 44 тысячи вновь совершают преступления. Таким образом, процент повторных нарушений составляет 44%. Он предложил создать специальную службу в рамках ФСИН, которая будет заниматься социальной адаптацией осуждённых.