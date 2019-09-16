Министерство юстиции РФ планирует признать в стране более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год, недействующими, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год, — цитирует сообщение Минюста ТАСС.
Точный список актов, признанных утратившими силу на территории РФ, будет сформирован по результатам проработки данного вопроса с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Как ранее писал News.ru, действие нормативных актов СССР и РСФСР прекращается в РФ до конца 2019 года. Документ подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.