https://static.news.ru/photo/af669a0e-d85f-11e9-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.ru

Министерство юстиции РФ планирует признать в стране более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год, недействующими, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год, — цитирует сообщение Минюста ТАСС.

Точный список актов, признанных утратившими силу на территории РФ, будет сформирован по результатам проработки данного вопроса с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Как ранее писал News.ru, действие нормативных актов СССР и РСФСР прекращается в РФ до конца 2019 года. Документ подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.