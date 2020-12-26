Минюст планирует оптимизировать учреждения ФСИН по всей стране

https://static.news.ru/photo/5e2c40a0-484b-11eb-9b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Министерство юстиции РФ пересмотрит структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), так как многие из них стали неэффективными из-за уменьшения общего числа заключённых.

Глава министерства Константин Чуйченко рассказал, что Минюст совместно с ФСИН занимается разработкой схемы учреждений уголовного-исполнительной системы, которая позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений. Кроме того, в рамках изменений планируется вывести учреждения ФСИН из городов.

К сожалению, зачастую эти учреждения расположены в городах, посёлках, других населённых пунктах, и это создаёт определённый дискомфорт местным жителям, — заявил Чуйченко в интервью ТАСС.

Он отметил, что за последнее десятилетие количество заключённых сократилось на 40%, по показателю числа арестантов на 100 тысяч жителей Россия, таким образом, опустилась на 17-е место в мире. На сегодняшний день в 923 учреждениях ФСИН содержатся 486 тысяч заключённых.

Мы должны признать, что работа некоторых учреждений УИС является просто неэффективной. Например, в колонии отбывают наказание 100 человек, а служат там 130–140 сотрудников, — констатировал Чуйченко.

Целью оптимизации является, по его словам, создание комплекса проектно-управленческих решений, которые позволят обеспечить эффективную работу ФСИН.

Как сообщал NEWS.ru, министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в начале декабря о начале пилотного проекта по перемещению учреждений ФСИН за пределы российских городов.