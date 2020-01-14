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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Минюста РФ об отсутствии «политики» во втором уголовном деле в отношении бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-главы финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, заявили представители российского ведомства.

ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели, — говорится на официальном сайте министерства.

14 января 2020 года ЕСПЧ не признал политическим «второе дело» против бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-главы финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева.

Однако инстанция посчитала, что права фигурантов были нарушены в соответствии с 7 (Наказание исключительно на основании закона) и 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) статьями Конвенции, говорится на сайте ЕСПЧ.

Как писал NEWS.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд, а Генпрокуратура уже несколько лет пытается выяснить обстоятельства этого дела. Главной целью расследования правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров.