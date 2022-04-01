18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Минюст объявил Понасенкова, Осетинскую и шестерых журналистов иноагентами

21:58, 01 апреля 2022
Минюст объявил Понасенкова, Осетинскую и шестерых журналистов иноагентами Евгений Понасенков Фото: vk.com/evgenyponasenkov
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министерство юстиции обновило список СМИ-иноагентов, добавив в него ещё восемь человек, в числе которых историк Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, согласно обновлённому реестру Минюста, иноагентами признаны основательница The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов, Виктор Воробьев, а также историк Евгений Понасенков.

Ранее стало известно, что «Новая газета» приостановила деятельность до окончания спецоперации на Украине. Такое решение руководство издания приняло после получения двух предупреждений от РКН за неуказание статуса НКО-иноагента.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео