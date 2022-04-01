Минюст объявил Понасенкова, Осетинскую и шестерых журналистов иноагентами

Министерство юстиции обновило список СМИ-иноагентов, добавив в него ещё восемь человек, в числе которых историк Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Таким образом, согласно обновлённому реестру Минюста, иноагентами
Ранее стало известно, что «Новая газета» приостановила деятельность до окончания спецоперации на Украине. Такое решение руководство издания приняло после получения двух предупреждений от РКН за неуказание статуса НКО-иноагента.