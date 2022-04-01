Минюст объявил Понасенкова, Осетинскую и шестерых журналистов иноагентами

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Автобус, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга, сообщили ТАСС в пресс-cлужбе МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего их Архaнгельска в сторону города Кондопоги, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства. В автобусе находились 19 несовершеннолетних, а также двое сопровождающих....