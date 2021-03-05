Минюст нашёл у «Альянса врачей» восемь иностранных спонсоров

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Профсоюз «Альянс врачей», включённый Минюстом в список НКО-иноагентов, получает денежные средства от граждан Германии, Белоруссии, Сингапура, Финляндии, Великобритании, Чехии, Норвегии и Украины.

Проведённые ранее проверки выявили, что профсоюз занимается политической деятельностью, среди которой организация митингов, формирование политических убеждений, участие в деятельности политических партий, говорится в графе профсоюза в реестре Минюста.

Заявленная деятельность организации — защита прав медицинских работников, в России действуют 42 отделения организации.

Как писал NEWS.ru, 24 февраля Мосгорсуд отменил домашний арест главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Ей назначен запрет определённых действий. Теперь ей нельзя покидать место жительства с 20:00 до 08:00 и общаться с другими фигурантами дела.

Анастасия Васильева была помещена под домашний арест в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального.