Минюст хочет обязать благотворителей отчитываться о трате пожертвований

Министерство юстиции выступило с инициативой об обязательной публикации информации о сборе и использовании пожертвований благотворительными некоммерческими организациями (НКО). Ведомство предлагает закрепить требование о размещении данных каждый квартал на сайте Минюста и самой НКО.
Проект приказа
В ведомстве считают, что такие правила помогут жертвователю отследить направление пожертвований. Кроме того, они в целом повысят прозрачность деятельности НКО.
В Минюсте журналистам «Интерфакса»
Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские установили мошенников, отбывающих наказание в колонии, которые похищали деньги у родителей больных детей под видом благотворительности.
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