Общество

Минюст хочет обязать благотворителей отчитываться о трате пожертвований

11:45, 19 июля 2020 11
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции выступило с инициативой об обязательной публикации информации о сборе и использовании пожертвований благотворительными некоммерческими организациями (НКО). Ведомство предлагает закрепить требование о размещении данных каждый квартал на сайте Минюста и самой НКО.

Проект приказа размещён на портале нормативно-правовых актов. Документ предполагает размещение сведений о целях сбора денег и использовании средств, которые остаются после достижения целей. Кроме того, организации будут обязаны указать место размещения ящика для сбора и его вид, а также периодичность извлечения денег и статистику по сборам.

В ведомстве считают, что такие правила помогут жертвователю отследить направление пожертвований. Кроме того, они в целом повысят прозрачность деятельности НКО.

В Минюсте журналистам «Интерфакса» рассказали, что новые требования не коснутся ящиков, установленных в религиозных организациях.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские установили мошенников, отбывающих наказание в колонии, которые похищали деньги у родителей больных детей под видом благотворительности.

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