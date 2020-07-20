Минюст хочет обязать благотворителей отчитываться о трате пожертвований

https://static.news.ru/photo/b4863766-c99e-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции выступило с инициативой об обязательной публикации информации о сборе и использовании пожертвований благотворительными некоммерческими организациями (НКО). Ведомство предлагает закрепить требование о размещении данных каждый квартал на сайте Минюста и самой НКО.

Проект приказа размещён на портале нормативно-правовых актов. Документ предполагает размещение сведений о целях сбора денег и использовании средств, которые остаются после достижения целей. Кроме того, организации будут обязаны указать место размещения ящика для сбора и его вид, а также периодичность извлечения денег и статистику по сборам.

В ведомстве считают, что такие правила помогут жертвователю отследить направление пожертвований. Кроме того, они в целом повысят прозрачность деятельности НКО.

В Минюсте журналистам «Интерфакса» рассказали , что новые требования не коснутся ящиков, установленных в религиозных организациях.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские установили мошенников, отбывающих наказание в колонии, которые похищали деньги у родителей больных детей под видом благотворительности.