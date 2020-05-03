Минюст готовит законопроект об онлайн-заседаниях судов

https://static.news.ru/photo/a633ad00-8d18-11ea-84c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции готовит поправки в процессуальные кодексы РФ, которые позволят сторонам участвовать в заседаниях судов из дома или офиса через Интернет. Сейчас такая возможность юридически закреплена только для формата специальной видео-конференц-связи.

Онлайн-заседания смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным делам. Исключением станут уголовные дела. Как пояснили ТАСС в Минюсте, внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство не предусматривается законопроектом. В то же время в министерстве напомнили, что действующий УПК допускает возможность применения видео-конференц-связи.

Согласно представленному в августе 2019 года проекту будущего суперсервиса «Правосудие онлайн», предполагается обеспечить удалённое участие в процессе через сайт «Госуслуги» с 2022 года, а с 2024 года внедрить аутентификацию участника судебного процесса по биометрическим данным.

Несмотря на неурегулированность возможности веб-заседаний, российские суды столкнулись с их необходимостью в условиях введённых из-за коронавируса ограничительных мер. Так, Вологодский областной суд 16 апреля рассмотрел апелляционную жалобу по приговору о грабеже, связавшись с потерпевшим с помощью WhatsApp.

Ранее председатель Совета судей России и судья Верховного суда Виктор Момотов рассказал о правосудии во время пандемии коронавируса. По его словам, онлайн не заменит традиционные заседания навсегда. Он отметил, что «никакой робот» не сможет сравниться с живой коммуникацией, писал NEWS.ru.