https://static.news.ru/photo/7b29b996-637f-11ea-92db-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания. Документ предусматривает, что ежегодно 22 июня она будет организована в одно и то же время по всей стране.

Авторы предлагают делать это в 12:15 по московскому времени — когда в радиоэфире советских граждан оповестили о нападении нацистской Германии на Советский Союз, передаёт ТАСС.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, общенациональная минута молчания будет «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», а также позволит сохранить и защитить историческую память.

Ранее правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На неё претендуют около миллиона человек. Участникам и инвалидам войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей выдадут по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тысяч.