«Минусовая компания»: ресторатор о повышении цен в сети «Вкусно и точка» Ресторатор Миронов: насчет рентабельности «Вкусно и точка» возникают сомнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вкусно и точка» — минусовая компания, насчет рентабельности которой возникают сомнения, заявил в беседе с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы и ресторатор Сергей Миронов. По его словам, сеть будет и дальше повышать цены, так как в отличие от McDonald’s не имеет ресурсов для того, чтобы держать их на одном уровне. Эксперт уточнил, что посетители «Вкусно и точка» в будущем отдадут предпочтение другим ресторанам быстрого питания.

Все зависит от рентабельности. Думаю, сейчас это минусовая компания. Мы не понимаем их рентабельности, для McDonald’s не так важна была прибыль, они делали акцент на развитии. Часть посетителей после повышения цен выберут другие фаст-фуды, — считает Миронов.

Ресторатор уточнил, что компания «Вкусно и точка» была вынуждена оставить старые цены, чтобы не допустить оттока посетителей, однако удержать их ей будет труднее, чем компании McDonald’s, так как у нее были дешевые кредиты и преференции от франшизы.

«Вкусно — и точка» не сможет удержаться в концепции McDonald’s, поэтому продолжит повышать цены. Американская компания могла за счет своих ресурсов держать низкие цены, у них были западные дешевые кредиты, преференции, а «Вкусно — и точка» не может себе этого позволить. После открытия они были вынуждены оставить старые цены, чтобы не допустить оттока посетителей, избежать серьезный негатив, — сказал Миронов.

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», как стало известно ранее, спустя четыре месяца после открытия повысит цены на некоторые позиции из меню. Отмечается, что стоимость бургеров вырастет на 8–10%. Так, «Биг спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269, «Гранд» — 175 вместо 164, а классический гамбургер — 59 вместо 55.