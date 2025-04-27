«Минус 5 кг» — овощная запеканка с кабачками и помидорами! Едим, и вес тает

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«Минус 5 кг» — вкусная и полезная овощная запеканка с кабачками, помидорами и нежным омлетом! Идеальный низкокалорийный ужин (всего 95 ккал на порцию), который поможет сохранить фигуру без диет. Сочные овощи, запеченные с ароматными специями, создают гармоничный вкус, а воздушная яичная заливка добавляет сытности. Ешьте с удовольствием, а килограммы тают сами!

Ингредиенты (на 2 порции)

1 молодой кабачок (300 г)

2 помидора

1 луковица

3 яйца

50 мл молока 1%

1 ч. л. оливкового масла

Зелень, соль, перец по вкусу

Приготовление (25 минут)

Лук нарежьте полукольцами, обжарьте 2 минуты на антипригарной сковороде без масла. Кабачки нарежьте тонкими кружочками (2 мм), помидоры — дольками. Выложите в форму слоями: лук → кабачки → помидоры. Взбейте яйца с молоком, залейте овощи. Запекайте 20 минут при 180 °C до румяной корочки.

Если делать эту запеканку три раза в неделю на ужин, за месяц можно легко сбросить 3–5 кг!

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