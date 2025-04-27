«Минус 5 кг» — вкусная и полезная овощная запеканка с кабачками, помидорами и нежным омлетом! Идеальный низкокалорийный ужин (всего 95 ккал на порцию), который поможет сохранить фигуру без диет. Сочные овощи, запеченные с ароматными специями, создают гармоничный вкус, а воздушная яичная заливка добавляет сытности. Ешьте с удовольствием, а килограммы тают сами!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 1 молодой кабачок (300 г)
  • 2 помидора
  • 1 луковица
  • 3 яйца
  • 50 мл молока 1%
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • Зелень, соль, перец по вкусу

Приготовление (25 минут)

  1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте 2 минуты на антипригарной сковороде без масла.
  2. Кабачки нарежьте тонкими кружочками (2 мм), помидоры — дольками.
  3. Выложите в форму слоями: лук → кабачки → помидоры.
  4. Взбейте яйца с молоком, залейте овощи.
  5. Запекайте 20 минут при 180 °C до румяной корочки.

Если делать эту запеканку три раза в неделю на ужин, за месяц можно легко сбросить 3–5 кг!

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