«Минус 5 кг» — вкусная и полезная овощная запеканка с кабачками, помидорами и нежным омлетом! Идеальный низкокалорийный ужин (всего 95 ккал на порцию), который поможет сохранить фигуру без диет. Сочные овощи, запеченные с ароматными специями, создают гармоничный вкус, а воздушная яичная заливка добавляет сытности. Ешьте с удовольствием, а килограммы тают сами!
Ингредиенты (на 2 порции)
- 1 молодой кабачок (300 г)
- 2 помидора
- 1 луковица
- 3 яйца
- 50 мл молока 1%
- 1 ч. л. оливкового масла
- Зелень, соль, перец по вкусу
Приготовление (25 минут)
- Лук нарежьте полукольцами, обжарьте 2 минуты на антипригарной сковороде без масла.
- Кабачки нарежьте тонкими кружочками (2 мм), помидоры — дольками.
- Выложите в форму слоями: лук → кабачки → помидоры.
- Взбейте яйца с молоком, залейте овощи.
- Запекайте 20 минут при 180 °C до румяной корочки.
Если делать эту запеканку три раза в неделю на ужин, за месяц можно легко сбросить 3–5 кг!
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