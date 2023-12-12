Минтруд выступил против найма уехавших за границу россиян Минтруд: брать на работу уехавшего за границу россиянина недопустимо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заключение трудовых договоров с сотрудниками, уехавшими из России, недопустимо, говорится в разъясняющем письме Минтруда, подписанном государственным советником Дмитрием Мыльниковым. Такую точку зрения в ведомстве объяснили тем, что в других государствах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, отличаются условия по обеспечению социального и медицинского страхования персонала, сообщают «Известия».

Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. <...> Постоянное сотрудничество с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений с учетом особенностей как российского, так и зарубежного законодательства, — подчеркнули авторы документа.

При этом Минтруда не может обязать работодателей не заключать договоры с релокантами, в трудовом кодексе нет запрета на дистанционную работу. Однако если сотрудник планирует работать удаленно из другой страны, то он должен поставить руководство в известность, отмечают юристы.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что потерявшие работу россияне имеют право на восемь льгот, включая меры поддержки. Парламентарий указал, что уволенный россиянин в том числе может получить 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса при условии получения статуса малоимущего.

До этого депутаты Государственной думы приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей, что на 18,5% выше, чем до принятия закона. Документ официально вступит в силу с 1 января 2024 года и позволит повысить реальные доходы населения.