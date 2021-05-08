Минтруда рассказало о выплатах ветеранам в пять раз больше обычного

https://static.news.ru/photo/1a95e076-b065-11eb-9abe-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на выплаты, сумма которых может в пять раз превышать прожиточный минимум обычного пенсионера. Это дополнительные регулярные и единовременные выплаты, сообщает «Парламентская газета».

В частности, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники имеют право сразу на две пенсии дополнительные регулярные и единовременные выплаты, что в сумме в пять раз превышает прожиточный минимум обычного пенсионера.

Инвалиды, участники Великой Отечественной, блокадники могут одновременно получать страховую пенсию и пенсию по инвалидности одновременно. Причём, пенсия по инвалидности жителям блокадного Ленинграда полагается до 250% в зависимости от группы.

Также ветераны и приравненные к ним лица кроме пенсии получают разные выплаты. К примеру, участники ВОВ каждый месяц дополнительно к пенсии получают 4 378 рублей, инвалиды — 5 838 рублей. Отдельные выплаты начисляются тем, кто имеет государственные награды. Ии полагается доплата в сумме !:% от страховой пенсии.

Удостоенные ордена Славы и звания Героя СССР получают 100%-ную доплату к пенсии. Ветеранам также положено дополнительное материальное обеспечение в сумме 1000 рублей. К пенсии жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, а также узникам конц-лагерей и военнослужащим тыла положена прибавка 500 рублей в месяц.

По итогу ветераны в России получают в пять раз больше прожиточного минимума пенсионеров.

Как сообщалось ранее, право на повышенную пенсию имеют россияне, которые решили отложить оформление выплат после наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.