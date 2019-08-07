Минтруд РФ сообщил о том, что объём мер поддержки семей с детьми значительно вырос по сравнению с показателями прошлого года.
По данным
В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объём мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос, — сказали в ведомстве.
Кроме того, семьи с низким доходом могут получать выплаты, равные величине регионального прожиточного минимума, в случае рождения третьего или последующих детей.
Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.