https://static.news.ru/photo/0e5db6f8-b91d-11e9-b0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтруд РФ сообщил о том, что объём мер поддержки семей с детьми значительно вырос по сравнению с показателями прошлого года.

По данным RNS , заявление было сделано после сообщения Росстата об уровне детской бедности в России. В Министерстве напомнили о введении выплат в связи с появлением первого и второго ребёнка семьям, доход которых ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объём мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос, — сказали в ведомстве.

Кроме того, семьи с низким доходом могут получать выплаты, равные величине регионального прожиточного минимума, в случае рождения третьего или последующих детей.

Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.