Минтруд сообщил о проблемах с введением электронных трудовых

https://static.news.ru/photo/c98e1c46-61e7-11eb-8071-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Минтруд решил продлить эксперимент с переходом на цифровой кадровый документооборот на четыре месяца. Окончание эксперимента планировалось 31 марта, но теперь его продлят до конца июля.

Как выяснилось, технология, которая позволит сделать проект массовым, не отработана. И в ходе эксперимента бизнес столкнулся с рядом существенных проблем, сообщают «Известия».

В их числе — сложности с процедурой увольнения, невозможность привлечь кадровиков на аутсорсе, а также сохранить юридическую значимость электронных документов. К тому же, задействованная для перехода на электронный документооборот система «Работа в России» не предлагает понятный механизм увольнения сотрудника.

В докладе Минтруда отмечается, что система не даёт возможность разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.

Всё это ведомство называет серьёзными проблемами на пути внедрения электронного кадрового документооборота. Работодатель сможет столкнуться с тем, что не сможет подтвердить юридическую значимость документа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что никаких последствий, связанных с режимом трудовой деятельности или с заработной платой для тех работников, которые выберут бумажный вариант трудовой книжки, не наступит, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.