https://static.news.ru/photo/56152ef4-bf5d-11e9-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Минтруда Максим Топилин утвердил новый перечень профессий, в которых запрещён труд женщин. В списке — сто пунктов, в прежнем было почти в 4,5 раза больше.

Документ вступит в силу 1 января 2021 года, сообщает « Парламентская газета ».

Среди должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничен труд женщин, остались некоторые направления химических производств, подземных и горных работ, металлообработки, цветной и чёрной металлургии.

Помимо этого, в перечне значатся работы при бурении скважин, добыче нефти и газа, на радиотехническом и электронном производстве, а также при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов. Не женскими признаны профессии в сфере судостроения и судоремонта, целлюлозно-бумажном производстве и полиграфии.

Женский труд будет частично ограничен на железнодорожном транспорте, в текстильной и пищевой промышленности. Уберегут слабый пол от перемещения тяжести вручную, ухода за некоторыми видами сельскохозяйственных животных, очистки и ремонта канализации.

О том, что Минтруд существенно сокращает список «неженских» профессий, как писал News.ru, стало известно в конце 2018 года. Среди «реабилитированных» тогда называли более трёхсот видов работ.