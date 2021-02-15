Минтруд: сервис по начислению пенсий создадут в России

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До конца текущего года в России должен появиться сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления. Его создание анонсировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан, — сказал он на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима.

Министр труда отметил, что любой гражданин России, даже не достигший пенсионного возраста, должен иметь возможность ознакомиться с размером пенсионных страховых выплат, которые ему положены, а сам ПФР должен сделать сервис, на котором всё будет предельно понятно и прозрачно, пишет KP.RU.

В «Единой России» в декабре прошлого года сообщили о разработке проекта закона, который позволит россиянам 45+ запрашивать полную выписку о будущей пенсии через портал госуслуг. Уже в 2022 году граждане смогут подать электронное обращение и получить необходимые данные. Соответствующие поправки приняло правительство страны.

Как писал ранее NEWS.ru, программу льготной ипотеки могут расширить в России. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением увеличить круг её получателей при строительстве частного дома.