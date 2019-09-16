https://static.news.ru/photo/18f4d174-d866-11e9-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Данные полиграфа не дают основания принимать решения в отношении работника, поскольку достоверность проверки на нём не доказана. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.

По его словам, даже если применение полиграфа в отношении сотрудников прописано во внутренних документах компании, то оно в любом случае незаконно без согласия сотрудника, передаёт ТАСС .

Проведение таких исследований может быть в соответствии с Конституцией только на основании согласия соответствующего работника, — сказал Баснак.

Минтруд считает недопустимым принимать правовые решения в отношении работника на основании результатов полиграфа, отметил он.

Выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица, — подчеркнул директор департамента.

Ранее News.ru писал, что в Академии Федеральной службы охраны России получили новую технологию выяснения правдивости сведений — способ определения истинности речевой информации. Разработка имеет прямое отношение к когнитивной психологии и психофизиологии человека.