Минтруд РФ предложил компенсировать работу в выходные при увольнении

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Минтруд России предложило обязать работодателей компенсировать работникам труд в выходные и праздничные дни в случае увольнения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложенные поправки будут применяться в случае, если работодатель ранее не выплачивал компенсацию за работу в выходные и праздники.

Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни, — заявили в министерстве.

Работнику предлагается самостоятельно выбрать вариант компенсации. В этом случае он будет иметь право выбрать дополнительные дни отдыха или получить оплату за отработанные дни.

Напомним, с 1 февраля произойдет индексация материнского капитала. Максимальный размер выплаты составит 833 тысячи рублей за второго ребенка. За первого ребенка родители смогут получить 630,4 тысячи рублей. Глава Минтруда России Антон Котяков пояснил, что этот показатель господдержки индексируется каждый год по фактической инфляции. По его словам, в 2023 году россияне чаще всего использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Этой возможностью воспользовались более 677 тысяч российских семей.