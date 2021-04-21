Минтруд рассматривает возможность продлить майские выходные

https://static.news.ru/photo/5f620eb8-a328-11eb-a061-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда рассматривает возможность продления майских праздников. Это может быть связано со складывающейся в стране эпидемиологической обстановкой.

О намерении сделать майские длиннее рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Но решения по этому вопросу пока нет.

Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё решения не приняли, — заявил министр РИА Новости.

Идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками прокомментировал лидер эсеров Сергей Миронов. Он считает, что это надо сделать на постоянной основе за счёт сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

Как сообщалось ранее, дополнительные выходные дни на майские праздники могут быть предоставлены работникам по инициативе работодателей. Об этом сообщили в Роструде.