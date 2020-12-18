Минтруд рассказал о порядке получения новогодней выплаты на детей

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Большинству родителей новогодние выплаты на детей придут автоматически. Тем, кто не обращался за «летними коронавирусными выплатами», или у кого ребёнок родился после 1 июля 2020 года, тем придётся писать заявление.

Об этом в РИА Новости сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Подать заявление можно через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда.

Поскольку председателем правительства поручено организовать выплату в максимально короткие сроки, в выходные Пенсионный фонд будет работать для приёма заявлений от родителей, — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

В министерстве уточнили, что речь идёт о выходных 19 и 20 декабря.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи, в которых есть дети до семи лет, к Новому году получат выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Как писал NEWS.ru, Мишустин подписал документы, касающиеся финансирования выплат семьям с детьми до восьми лет. Объём средств, которые будут направлены на эти цели, составит свыше 73,5 млрд рублей. Помощь от государства получат около 15 млн детей.

Председатель общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина, комментируя инициативу президента о выплатах детям до 7 лет, отметила, что не очень понятна его позиция разделения по возрастному принципу — ведь по Конституции несовершеннолетними у нас считаются дети до 18 лет.

Она отметила, что дети в пандемию до семи лет в РФ оказались «в достаточно хорошем положении». Их семьям были повышены пособия. До трёх лет — в размере одного прожиточного минимума, а с трёх до семи лет — в размере его половины. Плюс они находятся в детских садах, которые никто не закрывал, а «родители могут спокойно ходить на работу».