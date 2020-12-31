Минтруд расчитал прожиточный минимум за 2020 год

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Прожиточный минимум для трудоспособных россиян за 2020 год по предварительным расчётам Министерства труда и социальной защиты РФ составил 12 223 рубля.

Показатель для всех категорий населения составил 11 301 рубль, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтруд. Прожиточный минимум для пенсионеров ведомство оценило в 9299 рублей, для детей — в 11 203 рубля. В ведомстве пояснили, что расчёты основаны на анализе цен на продукты и услуги, включённые в состав потребительской корзины за период с января по декабрь.

30 декабря, как передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Федеральный МРОТ на следующий год устанавливается в сумме 12 792 рубля. МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ со следующего года составит 42% от медианной зарплаты, прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рублей.